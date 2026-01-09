رئيس كولومبيا: ترامب كان يفكر في شن عملية عسكرية ضد بلادنا

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إنه كان يخشى عملاً عسكريًا أمريكيًا محتملاً ضد بلاده، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات سلطت الضوء على حدة التوتر بين بوجوتا وواشنطن.

وأضاف بيترو، في مقابلة مع صحيفة إل باييس نُشرت اليوم الجمعة، إن الرئيس ترامب أبلغه في المحادثة الهاتفية "إنه كان يفكر في فعل أشياء سيئة في كولومبيا."

وأوضح القائد اليساري، أن الرسالة أوحت له بأن الاستعدادات لشن عمل عسكري كانت جارية بالفعل، رغم أنه لم يكن يعرف أي إجراء بعينه كان يتم التخطيط له .

وأضاف بيترو: "كانت هناك مؤشرات على أنهم كانوا يستعدون بالفعل لشيء ما، عملية عسكرية."

وقال بيترو، إن الأحداث التي جرت في فنزويلا جعلته يخشى أن يتأثر هو نفسه شخصيًا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يخشى أن يصاب بمصير مماثل لمصير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي القت القبض عليه القوات الأمريكية ونقلته إلى الولايات المتحدة، قال بيترو: "بلا شك."

ومع ذلك، بعد محادثة هاتفية استمرت لمدة ساعة مع ترامب يوم الأربعاء، خفت حدة الموقف في الوقت الحالي.

وتابع بيترو: "أعتقد أن التهديد قد تم تأجيله، لكن قد أكون مخطئًا."