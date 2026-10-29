وزير التخطيط يلتقي رئيس جامعة IE الإسبانية لاستعراض جهود تنمية بيئة الابتكار والشركات الناشئة في مصر

- رستم: استراتيجية حكومية واضحة لتوحيد تعريف الشركات الناشئة

عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع سانتياغو إينيغيث دي أونثونيو، رئيس جامعة IE الإسبانية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات حوار التنمية المستدامة بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال، وبناء القدرات، وتنمية بيئة الابتكار، وحضر اللقاء إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا.

وتناول اللقاء آليات الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتجارب الدولية الرائدة التي تمتلكها جامعة IE لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، حيث بحث الجانبان فرص التعاون في تنمية المهارات الإدارية والقيادية لرواد الأعمال، وتبادل المعرفة في تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، إلى جانب إتاحة برامج تدريبية متخصصة تسهم في تمكين أصحاب الشركات الناشئة من تأسيس مشروعات قابلة للنمو والاستدامة والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، استعرض أحمد رستم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة داعمة للابتكار، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" في تذليل العقبات وتمكين الشركات الناشئة، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها مركز ريادة الأعمال والابتكار بالمعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبناء قدرات الكوادر الشابة، مشيرًا إلى ملامح توجهات الحكومة إلى توحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة في مصر.

وعلى الصعيد التمويلي، أوضح وزير التخطيط، أن الدولة تعمل على تحفيز استثمارات "رأس المال المخاطر"، مشيرًا إلى تحركات جادة لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، بالتعاون مع مؤسسات الاستثمار والتمويل المعنية. لوضع هيكل مالي متكامل لصندوق مشترك يهدف إلى تقديم الدعم المالي للشركات الناشئة والمبتكرة في مختلف مراحل نموها وتوسعها.

واختتم اللقاء بالتأكيد على الأهمية لتعميق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية المرموقة، لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي ومرن يرتكز على المعرفة والابتكار المستدام.