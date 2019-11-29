ضبط هارب من أحكام قضائية لإتجاره في المواد المخدرة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط متهم هارب من أحكام قضائية بعد مداهمة وكر اختبائه وبحوزته بندقية آلية و٣٥ طلقة و٢٠٠٠ جرام من نبات البانجو و١٣٠ قرصا مخدرا.



كان مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي تلقى إخطارا، اليوم /الجمعة/ - يفيد بضبط " محمد .ع " 35 عاما والهارب من أحكام قضائية في قضايا " قتل و سرقه بالإكراه والاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة "بعد مداهمة وكر اختبائه بناحية الطوابية التابعة لمركز قنا وبحوزته" بندقية آلية و٣٥ طلقة و٢٠٠٠ جرام من نبات البانجو و١٢٠ قرصا مخدرا .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.