وزير الخارجية العماني يؤكد التضامن مع إيران بعد مقتل العالم النووي

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أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد آل بوسعيدي، عن تضامنه مع إيران حكومة وشعبا بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن بوسعيدي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن "الإرهاب بجميع أشكاله أمر مرفوض".

وأضافت أنه أعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين لهذا الحادث المرير.

وأعلنت إيران اغتيال فخري زادة أمس الأول الجمعة إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.