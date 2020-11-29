 اليابان تسجل 2685 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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اليابان تسجل 2685 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:14 ص

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، تسجيل 2685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية في نسختها بالإنجليزية، اليوم الأحد، أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان بلغ 145 ألفا و365 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 2119 حالة.

وسجلت العاصمة طوكيو 561 حالة، وهي أعلى محافظة من بين 47 محافظة في البلاد، تليها محافظة أوساكا بـ463 حالة وهوكايدو بـ252.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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