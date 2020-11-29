نيجيريا: جماعة بوكو حرام تهاجم مزارعي الأرز وتقتل 42 منهم

أُعلن في نيجيريا، أن متمردين إسلاميين من جماعة "بوكو حرام" هاجموا مزارعي الأرز في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 42 منهم على الأقل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المتمردين نصبوا كمينا للمزارعين، الذين توجهوا إلى حقول الأرز في منطقة "جيري" بولاية بورنو مساء أمس السبت لجمع محصولهم.

وقال الرئيس محمدو بوهاري، في البيان: "أدين قتل مزارعينا الكادحين على أيدي إرهابيين".

وأضاف أن "الدولة بأسرها تشعر بالألم إزاء عمليات القتل عديمة المعنى".

ولا يزال هناك ثمانية في عداد المفقودين، ويُعتقد أن المسلحين قد اختطفوهم.