 الزمالك يستنكر منعه من التسجيل بعمومية اتحاد الكرة - بوابة الشروق
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الزمالك يستنكر منعه من التسجيل بعمومية اتحاد الكرة

أمير نبيل
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:47 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:47 م

أصدر نادي الزمالك بيانا يدين فيه موقف اتحاد الكرة، بشأن رفض اعتماد تفويض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ممثلا عن النادي في اجتماع الجمعية العمومية.

الزمالك كان قد أوفد أحمد مرتضى لحضور العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، لكنه فوجئ برفض اعتماد تفويضه كونه عضوا بالمجلس بناء على الانتخابات التكميلية التي أجريت في ضوء لائحة النادي التي أعلن مركز التسوية والتحكيم بطلانها في وقت سابق.

واعتبر نادي الزمالك في بيانه أن موقف اتحاد الكرة جاء بتحريض من اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تعكس محاربة واضحة للنادي دون وجه حق.

وشدد الزمالك على أن ذلك الموقف لن يمر مرور الكرام في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها.


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