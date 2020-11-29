باكستان تسجل 2829 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت باكستان تسجيل 43 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 7985 حتى اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2829 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 395 ألفا ج ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

ومازال إقليم السند الاكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و475 ألفا و508 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، و40 ألفا و369 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 339 ألفا و810 أشخاص في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2186 مريضا في حالة حرجة.