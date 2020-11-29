تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول مقتل بائع لحوم على يد جزار في الجيزة؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

وتبين من تحقيقات النيابة تبين أن المتهم تربطه علاقة تجارية مع المجني عليه تعود لعدة سنوات، وبسبب كثرة الديون على المتهم طالبه المجني عليه بضرورة سدادها، فأخذ يماطله في السداد.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم قرر التخلص من المجني عليه بقتله، بعدما عجز عن الوفاء بالدين، فأجرى اتصالًا هاتفيًا به وطلب منه الحضور لمسكنه لسداد دينه، وبعد أن وصل إليه، انهال عليه بعدة طعنات نافذة من سلاح أبيض، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، بعدها قطع جثته ووضعها داخل جوالين وتخلص داخل عقار سكنى، وفر هاربًا.

وكان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر موضوعة داخل جوالين، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل في مجال بيع اللحوم للجزارين، يبلغ من العمر 68 عاما، مقيم بالمنيب.



توصلت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الجريمة "جزار" يدعى "عمرو.ع" يبلغ من العمر 41 سنة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليه، نظراً لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.

أضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مُخططة قام باستدراج المجنى عليه إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالي له ولدى وصوله باغته بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وكذا بسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول وقام بوضع جثته داخل الجوالين وصباح اليوم قام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.