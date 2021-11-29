أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات وبناء قدراتهم خاصة المعنيين بتقديم الخدمات للمواطنين بالمحليات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الإدارة المحلية والمواطنين .

جاء ذلك خلال افتتاح شعراوي وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الإثنين، مركز" استدامة " للتدريب الإداري والتطوير بالديوان العام للمحافظة.

وقال شعراوي إن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الجهات المحلية والأجنبية لتوفير برامج تدريبية سواء في مقر الأكاديمية الوطنية أوفي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز حول خطة عمل المركز وقدرات المحافظة في مجال التدريب بكفر الشيخ قبل انشاء المركز والتعاون القائم بين المحافظة والأكاديمية الوطنية في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعات الإدارة المحلية بالمحافظة .

وأشاد شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمحافظات فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات التنفيذية والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، مشيرًا إلى جهود الأكاديمية الوطنية والتعاون القائم بين الجانبين لتطوير بيئة العمل التدريبية والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز سقارة .

وفى ذات السياق، قال محافظ كفر الشيخ إن مركز استدامة للتدريب والتطوير يعمل بطاقة استيعابية 165 متدربا، ويضم 3 قاعات تدريبية ومعمل التدريب التقني وتكنولوجيا المعلومات، واشترك في تنفيذ وتأسيس المركز ٣ جهات استشارية، موضحا أنه أشرف على تنفيذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية، والمركز مخصص لموظفي الجهاز الإداري للمحافظة .

وأشار إلى أنه تم وضع مخطط استراتيجي قبل التنفيذ لرفع كفاءة العنصر البشري بالإدارة المحلية بالمحافظة بالكامل من خلال مركز تدريب نوعي مجهز بأحدث وسائل التدريب والتقنية الحديثة ومنفذ وفق منهجيات دولية في محاكاة لافضل مراكز التدريب المحلية والإقليمية.

وأضاف أنه روعي في تصميم المركز وإنشاؤه محاكاة ونمذجة للأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أنه مجهز بأحدث أنظمة بث وتسجيل المحاضرات(live streaming) لتطبيق برامج التدريب عن بعد من خلال بث المحاضرات بنظام (apiphan).

وبدوره، قال عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ إن "استدامة " يعد أول مركز إقليمي يعمل بنظام الرقمنة بنسبة 80٪؜ بداية من التسجيل وصولا للحصول على الشهادة الرقمية، ومركز استدامة مزود بنظام (virtual meeting) لعقد الاجتماعات والندوات والورش الافتراضية وتطبيق التدريب من خلال المحاكاة (simulation training ).

وأضاف أنه روعى في مركز "استدامة " تصميمه وتنفيذه بأن يكون صديقا للبيئة من خلال واجهات زجاجية للاعتماد على ضوء النهار أطول فترة ممكنة فضلا عن وجود مكتبة رقمية ( e Library ) وصولا لفصل المخلفات الناتجة عن رواد المركز لإعادة التدوير، موضحا أن المركز يضع خطة استراتيجية ليكون مركز تدريب إقليمي لخدمة المحافظات المتاخمة بعد تحقيق أهدافه داخل المحافظة.