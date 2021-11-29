واتساب يستحدث اختصارا لتسريع إعادة توجيه الملصقات على أندرويد

بدأ تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي، في اختبار اختصار جديد يسمح للمستخدمين بإعادة توجيه الملصقات بسرعة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، مع بدء توفير التغيير لمختبري الإصدارات التجريبية على أندرويد، وقد يصل إلى الجماهير في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعد أيام من تقديم واتساب صانع ملصقات مخصص لمستخدمي سطح المكتب والويب للسماح لهم بإنشاء ملصقات جديدة بسهولة.

ويستخدم تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة ميتا (المعروف رسميًا باسم فيسبوك) الملصقات كأحد المصادر الرئيسية للسماح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم باستخدام عناصر مرئية صغيرة.

ويوجد الاختصار بجوار الملصق الموجود في سلسلة الرسائل للسماح للمستخدمين بمشاركة الملصقات على الفور مع الآخرين على واتساب، وذلك بالنقر فوق الاختصار ثم تحديد جهة الاتصال المراد مشاركة الملصق معها.

ويؤدي هذا إلى تقليل زمن العملية العادية حيث يحتاج المستخدم إلى النقر مع الاستمرار على الملصق ثم الضغط على زر للأمام من الشريط العلوي لمشاركته مع جهات الاتصال الخاصة به.