بنك جولدمان ساكس ينقل جزء من موظفي قطاع التداول من لندن إلى ميلانو

قالت مصادر مطلعة إن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ينقل جزء من إدارة تداول اليورو من لندن إلى ميلانو، في أحدث مثال لانتقال الأنشطة المصرفية من العاصمة البريطانية إلى مدن أوروبية أخرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن المصادر القول إن البنك ينقل هؤلاء الموظفين لتعزيز قوة مكاتبه الأوروبية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرة إلى تنفيذ النقل أوائل العام المقبل، مع احتمال توظيف جولدمان ساكس موظفين محليين جدد في مقاره الأوروبية خارج بريطانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متحدثا باسم جولدمان ساكس رفض الكشف عن تفاصيل أو أعداد الموظفين الذين سيتم نقلهم قبل الانتهاء من عملية النقل وإعادة التوزيع.

ويضم جولدمان ساكس حاليا حوالي 80 موظفا في فرعه بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتواجه البنوك الكبرى في العالم ضغوطا متزايدة من أجل نقل موظفي إدارات التداول التابعة لها من لندن إلى مدن الاتحاد الأوروبي مثل باريس وفرانكفورت وميلانو وأمستردام.