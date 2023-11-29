 استمرار تدريب الجنود الأوكرانيين في التشيك العام المقبل - بوابة الشروق
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استمرار تدريب الجنود الأوكرانيين في التشيك العام المقبل

براغ - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 10:05 ص

من الممكن أن يستمر تدريب الجنود الأوكرانيين في التشيك العام المقبل، حيث وافق مجلس النواب في البرلمان التشيكي على الاقتراح يوم أمس الثلاثاء، بفضل أصوات حزب "آنو" المعارض.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي بأن مجلس النواب وافق أيضا على تمديد معظم مهام الجنود التشيكيين في الخارج، بحسب ما اقترحته الحكومة. وكان مجلس الشيوخ قد أعطى موافقته اللازمة أيضا قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب وزيرة الدفاع التشيكية، يانا شيرنوتشوفا، فقد تم تدريب نحو 3500 جندي أوكراني في التشيك حتى الآن، كما تم تدريب 500 آخرين على أيدي مدربين تشيك في بولندا.

وقالت الوزيرة في حديثها إلى أعضاء مجلس النواب، إن المهمات ستعزز مكانة التشيك باعتبارها "حليفا وشريكا مسؤولا".


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