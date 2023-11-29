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أفادت وسائل إعلام، بسماع صوت انفجار تلاه تصاعد للدخان في المناطق الشمالية الغربية في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، سحابة كثيفة من الدخان، وهي تملأ سماء هذه المناطق الشمالية من قطاع غزة، وذلك في اليوم السادس من الهدنة الإنسانية.

وتُشبه هذه المشاهد، اللقطات التي تظهر فور تنفيذ جيش الاحتلال أي غارة على غزة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال، خرق الهدنة الإنسانية في غزة طيلة الأيام الخمسة الماضية، ما أدّى إلى تسجيل شهداء وجرحى.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تعامل مقاتليها في احتكاك ميداني مع قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، بعد خرق قوات الاحتلال للهدنة.

وقال بيان لكتائب القسام، اطلعت عليه «الشروق»، الثلاثاء: «نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء».

في أعقاب ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة عدد من جنوده شمالي قطاع غزة، جراء تفجير عبوات ناسفة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «تم تفعيل ثلاث عبوات ناسفة قرب قواتنا ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود».

وأضاف البيان، أنه جرى إطلاق النار على قواته بأسلحة نارية رشاشة، مدعيا أن قواته ردت بالمثل على إطلاق النار.

وزعم جيش الاحتلال، أن قواته تعرضت للاستهداف بينما كانت ملتزمة عند خط وقف إطلاق النار وفق إدعائه.