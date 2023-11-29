رئيس برشلونة يشيد بتشافي ويبدي إعجابه برباعي الفريق

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أشاد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بقيادة تشافي للفريق خلال الفترة الحالية وتعامله مع نقص الصفوف، بسبب تعرض عدد من اللاعبين للإصابة.

وذلك عقب فوز البارسا أمس على بورتو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبرز الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصريحات لابورتا التي قال فيها:

«أنا سعيد جدا لتشافي، إنه يستحق ذلك».، مضيفا: كان عليه حقا التغلب على المواقف الصعبة، مع اللاعبين المصابين«.

وخص رئيس برشلونة أربعة لاعبين من نجوم الفريق بالذكر، مبديا إعجابه بقدرتهم وهم: جواو فيليكس وجواو كانسيلو وبيدري وفرينكي دي يونج.

حيث أضاف في تصريحاته عنهم قائلا: «كان هناك الكثير من الفرح لرؤية أهداف الثنائي جواو، كما أن بيدري يركض لمسافة 13 كم كما كان يفعل جافي».

واضاف: «أيضا، مع وجود فرينكي نحن لا نهزم».

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدروي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع أتيلتكو مدريد صاحب المركز الثالث وبفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر للمسابقة .

كما نجح الفريق الكاتالوني في حسم تأهله إلى مراحل خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق الفوز أمس بأقدام جواو كانسيلو وجواو فيلكس ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه بورتو ليرفع متصدر المجموعة الثامنة رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات.

ويأتي الانتصار الأوروبي في أعقاب تعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.