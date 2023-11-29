رئيس برشلونة يشيد بتشافي ويبدي إعجابه برباعي الفريق

أشاد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بقيادة تشافي للفريق خلال الفترة الحالية وتعامله مع نقص الصفوف، بسبب تعرض عدد من اللاعبين للإصابة.
وذلك عقب فوز البارسا أمس على بورتو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأبرز الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تصريحات لابورتا التي قال فيها:
«أنا سعيد جدا لتشافي، إنه يستحق ذلك».، مضيفا: كان عليه حقا التغلب على المواقف الصعبة، مع اللاعبين المصابين«.
وخص رئيس برشلونة أربعة لاعبين من نجوم الفريق بالذكر، مبديا إعجابه بقدرتهم وهم: جواو فيليكس وجواو كانسيلو وبيدري وفرينكي دي يونج.
حيث أضاف في تصريحاته عنهم قائلا: «كان هناك الكثير من الفرح لرؤية أهداف الثنائي جواو، كما أن بيدري يركض لمسافة 13 كم كما كان يفعل جافي».
واضاف: «أيضا، مع وجود فرينكي نحن لا نهزم».
ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدروي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع أتيلتكو مدريد صاحب المركز الثالث وبفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر للمسابقة .
كما نجح الفريق الكاتالوني في حسم تأهله إلى مراحل خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق الفوز أمس بأقدام جواو كانسيلو وجواو فيلكس ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه بورتو ليرفع متصدر المجموعة الثامنة رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات.
ويأتي الانتصار الأوروبي في أعقاب تعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.