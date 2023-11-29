وزير الخارجية: مصر مستمرة في جهودها لإطالة الهدنة في غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر نجحت مع الشقيقة قطر على تفعيل صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس، تتضمن نفاذا للمساعدات في غزة.

وأضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن مصر مستمرة في جهودها لإطالة زمن الهدنة والتوصل لوقف إطلاق النار والحرب والدمار.

ودعا مجلس الأمن إلى دعم هذه الجهود، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين أيًا كانوا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين