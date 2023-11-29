سلطنة عمان تستعرض تراثها ومخطوطاتها القديمة في معرض الكويت للكتاب

تشارك وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية بجناح خاص في الدورة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب، والمقامة خلال الفترة من 22 من الشهر الجاري، وحتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 486 دار نشر بينها 145 دار نشر تمثل 29 دولة عربية وأجنبية.

وقال مسئول جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية بالمعرض، الباحث نصر البوسعيدي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن السلطنة تحرص على المشاركة في المعرض بشكل سنوي وذلك في إطار العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وأشار إلى أن مشاركة بلاده بالمعرض هذا العام تأثرت بأحداث غزة، واقتصرت على جناح لعرض الكتب ضم أكثر من 200 عنوان وأمسية شعرية للشعراء هشام الصقري، ومنتظر الموسوي، وطلال الصلتي، لافتا إلى أن فلسطين العنوان الأبرز فيما أُلقي من قصائد خلال تلك الأمسية التي حظيت بجمهور كبير من قبل روّاد المعرض والكتاب والمثقفين المشاركين بالمعرض.

وأشار البوسعيدي إلى أن جناح السلطنة اشتمل على استعراض للمخطوطات العمانية القديمة التي يعود بعضها لأكثر من 900 سنة مضت، بجانب إصدارات مستمدة من أمهات الكتب العمانية القديمة، وتغطي مجالات عدة بينها علوم اللغة والفقه والتاريخ والأدب، وتعكس التراث الفكري بالسلطنة، إضافة إلى إصدارات متنوعة تحمل جميعها العمق المعرفي لأهل عُمان.

ولفت إلى أن من بين المخطوطات العمانية المعروضة "الموسوعة العمانية" التي صدرت بتوجيهات من الراحل السلطان قابوس بن سعيد ، وتتكون من 10 أجزاء وتحتوي على كل ما يحتاج الباحث والقارئ معرفته عن السلطنة، وكتاب "معدن الأسرار في علم البحار"، وهو أول مخطوط عُماني يسجل على قوائم التراث باليونسكو، ومؤلفات لـ "ابن زريق" المؤرخ والأديب العماني الذي عاش في القرن الـ 17 الميلادي، و"موسوعة عمان عبر الزمان"، ودواوين شعرية تراثية عديدة.