قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مصر دولة واعدة اقتصاديا وتستطيع جميع استيعاب الاستثمارات الأجنبية، معقبا: «مصر موضع تنافس من كل الدول العالم التي لديها فوائض مالية، ولا يوجد ما يعوق الاستثمار الأجنبي إلا نحن».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن العقبات الاقتصادية تتمثل في البيروقراطية المصرية والترهل الوظيفي وغياب التنافسية، مؤكدا أن حل المعوقات الاقتصادية من شأنه أن يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى صعيد أزمة سد النهضة، أكد تمسكه بالحق المصري التاريخي في الحصول على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل مشددا على ضرورة عودة إثيوبيا إلى الاتفاقيات القديمة المبرمة منذ أكثر من 100 عام.

وأعلن عن تنصله وعدم التزامه باتفاقية إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، موضحا أن الحصة التاريخية من النيل لم تعد كافية في ظل معاناة مصر من أزمة شح مائي منذ السبعينيات.

وشدد على ضرورة تشغيل السد تحت إدارة مصرية سودانية وبإشراف دولي من أجل الحفاظ على استمرار الحق المصري من تدفق مياه النيل، معقبا: «اطمأن المصريون جميعا أن ما يصلنا حتى اليوم هو حصتنا الطبيعية 55 مليار متر مكعب، وخطر سنوات الملء قد تجاوزناه».