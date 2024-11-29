يثق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في قدرة فريقه على العودة مجددا رغم النتائج المخيبة للآمال التي يعاني منها السيتي في الفترة الأخيرة.

قال جوارديولا في تصريحات نشرها فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" سنعود، أعلم ذلك، لا أعلم متى، هذه هي الحقيقة".

أضاف:" نتواجد في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لسنا في حالة جيدة من حيث النتائج، لكن لدي شعور عام بأننا لعبنا بشكل أكثر من لائق، لكن ليس بالشكل الكافي للفوز بالمباريات".

أشار:" أي فريق على مستوى العالم في اتساق على مستوى النتائج في الـ10 سنين الماضية؟ لا يوجد، ولا حتى في دوري السلة الأمريكي، التنس، الجولف أو أي رياضة".

أتم جوارديولا:" خلال عقد من الزمن، مثلما كنا، ثابتين في المستوى كما كنا، لا تجد ذلك، أنا آسف".

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ31 نقطة، ويعيش السيتي حالة من سوء النتائج سواء على مستوى البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ فترة طويلة للغاية تحت قيادة جوارديولا.