تعرف على برنامج حفل علي الحجار تترات وذكريات بمسرح تياترو

يُحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيا بعنوان "تترات وذكريات"، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على مسرح تياترو بإحدى مولات مدينة الشيخ زايد.

ويتضمن حفل الحجار فصلين غنائيين، الفصل الأول يغني فيه الحجار باقة من أشهر تترات المسلسلات التي قدمها منها اليلل وأخره والمال والبنون والرحايا وذئاب الجبل ومسألة مبدأ والحلواني وكناريا والشهد والدموع.

أما في الفصل الثاني فيطربنا الفنان علي الحجار بباقة متنوعة من أغنياته منها على قد ما حبينا والعروسة وعارفة ومن غير ما تتكلمي وزي الهوى وتيجيش نعيش.

وكان أقام صناع العرض المسرحي "مش روميو وجولييت"، وهي بطولة الفنان علي الحجار والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان ميدو عادل، وإخراج عصام السيد، عرضًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، احتفالاً بتجاوز إيرادات العرض حاجز المليون جنيه بعد 72 ليلة عرض.

كما احتفل الفريق مع الجمهور الذين تجاوزت قيمة تذاكرهم مليون جنيه، وأهداهم عضوية "نادي أصدقاء مش روميو وجولييت".

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، ويشارك في بطولتها الفنانون علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، المطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، ومايكل سيدهم.

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، الصياغة الشعرية لأمين حداد، إخراج عصام السيد، والمخرج المنفذ صفوت حجازي، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، الديكور من تصميم محمد الغرباوي، ومساعدا الإخراج حمدي حسن ومريم العدل، الإضاءة لياسر شعلان، الملابس من تصميم علا جودة ومي كمال، الجرافيك لمحمد عبدالرازق، والدعاية لمحمد فاضل القباني.