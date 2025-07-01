رجل يشعل حريقًا في أيداهو ويقتل اثنين من رجال الإطفاء قبل انتحاره

قال قائد الشرطة يوم الإثنين إن رجلا / 20 عاما/ كان بلا مأوى، أشعل حريقا في الغابات ثم أطلق النار وقتل اثنين من رجال الإطفاء وأصاب ثالثا في شمال أيداهو، بعدما طلب منه رجال الطوارئ نقل سيارته.

وقدم قائد شرطة مقاطعة كوتيناي، بوب نوريس، تفاصيل جديدة حول المواجهة التي وقعت يوم الأحد في جبل كانفيلد، شمال مدينة كوير دالين، وهي منطقة شهيرة للترفيه. وقال إن ويس رولي كان يعيش داخل سيارته، وكان في وقت ما يطمح لأن يصبح رجل إطفاء، ولم يكن له سوى عدد قليل من الاحتكاكات البسيطة مع شرطة المنطقة.

وقال نوريس: "لم نتمكن من العثور على أي بيان مكتوب أو رسالة توضح دوافعه"، مضيفا أن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا.

وأوضح نوريس أن عائلات الضحايا "في حالة صدمة تامة. إنهم في صدمة ولا يزالون يحاولون استيعاب ما حدث".

وكان رولي قد أشعل الحريق باستخدام حجر الصوان، وعندما هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحريق، وجدوا أنفسهم تحت وابل من الرصاص. واحتموا خلف شاحنات الإطفاء، لكن اثنين منهم لقيا حتفهما وأصيب ثالث خلال إطلاق نار استمر عدة ساعات.

وقال نوريس: "كان هناك تفاعل مع رجال الإطفاء، وله علاقة بمكان توقف سيارته".

وأضاف قائد الشرطة أن رولي انتحر لاحقاً

وأوضح أن لرولي صلات سابقة بولايات كاليفورنيا وأريزونا، وكان يعيش في أيداهو "معظم عام 2024"، وتابع قائلا: "لكن متى جاء إلى هنا، ولماذا جاء، ولماذا اختار هذا المكان، لا أعرف".