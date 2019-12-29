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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأحد أنها قنصت 370 جنديا سعوديا وسودانيا، بينهم ضباط، خلال عام 2019.

وأفاد المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحي سريع، في مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم بأن " قوات الجماعة تمكنت خلال عام 2019 من قنص 228 جندياً وضابطاً سعودياً، إضافة إلى قنص 142 سودانيا".

وقال إنه "تم أيضا قنص أكثر من 16 ألف من القوات التابعة والموالية للحكومة اليمنية الشرعية خلال الفترة نفسها".

وفيما يتعلق بالدفاع الجوي، لفت سريع إلى أن عمليات جماعته أدت خلال عام 2019 إلى إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى التحالف.

وأضاف أنها "توزعت بين سبع طائرات مقاتلة وتسع طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".

وأردف بالقول إن "إجمالي عمليات القوة الصاروخية للجماعة خلال عام 2019 بلغ 110عمليات إطلاق صواريخ باليسيتة".

وتابع: "العدوان لن يستمر في البناء والتطوير على حساب معاناة شعبنا، فالأمن والاستقرار من الجميع وللجميع ..لهذا لا أمن ولا استقرار إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار".