اليمن يدين التفجير الإرهابي في مقديشو

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية (مقديشو) وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وجددت الوزارة، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم الأحد، موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، متقدمة بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

يُذكر أن 79 شخصًا قد لقوا مصرعهم وأُصيب 125 آخرين جراء الهجوم الذي يعتبر الهجوم الأسوأ في (مقديشو) منذ أكثر من عامين.. ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير إلا أن الرئيس الصومالي ألقى باللائمة على حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.