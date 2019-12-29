 رئيس حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حكومة اليمن: ميليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية

رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك
رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك
عدن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:01 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:01 م

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الحكومة قوله" إن دعم الدولة ومؤسساتها بموجب اتفاق الرياض والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية الدستورية، سيكون لها الأثر الفاعل وبإسناد أخوي صادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا".

جاء ذلك خلال اتصالات أجراها رئيس الوزراء مع مسئولي محافظة الضالع؛ لمتابعة الاستهداف الإجرامي من قبل مليشيا الحوثي لميدان الصمود بمدينة الضالع، وأطلع على إحصائية أولية لعدد الضحايا بينهم مدنيون.

وأضاف أن الميليشيات لا يمكن لها أن تنشد السلام مما يحتم على شعبنا التصدي لممارساتها وأفعالها الإجرامية والآثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها.


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