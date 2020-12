تتنوع الألعاب المائية وفقا للغرض منها، لكنها جميعا تهدف إلى الترفيه عن مستخدميها وجعلهم يتمتعون بقضاء أوقات مليئة بالإثارة والمغامرة، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ورغم وجود الكثير من الوسائل التي تسمح بالحركة فوق سطح الماء، إلا أن الابتكار الجديد يعتمد على تصميم يشبه الدراجة العادية لكنه مجهز بوسيلة تسمح لها بالطفو فوق سطح الماء.

ويظهر فيديو، نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني، الدراجة المائية التي يتم إنزالها إلى الماء واستخدامها في عبور المجاري المائية أو ممارسة بعض الأنشطة الرياضية على سطح الماء، لكن في بعض الحالات تتعرض للغرق إذا لم يحافظ قائدها على اتزانه، وهو ما يجعل إجادة السباحة شرطا لركوبها حتى لا يتعرض للغرق.

You can ride on water with this bike pic.twitter.com/fsKNQFVhjx