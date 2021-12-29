الأرصاد: حبات برد وبرق ورعد على تلك المناطق يوم الجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدًا الخميس، نشاط رياح مثيرًا للرمال والأتربة، وأمطارًا متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية تبدأ من غرب البلاد، موضحة أنها تصل ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد ومدن القناة ليلًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن يوم الجمعة ذروة حالة عدم الاستقرار، لافتة إلى أن كثافة وشدة الأمطار تزداد لتتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

ونوهت إلى أن استمرار الأمطار أيام السبت والأحد يؤدي إلى تشكل السيول على الطرق المؤدية إلى سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مناشدة المواطنين الحذر خلال الفترة المقبلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتأجيل السفر تجنبًا للحوادث، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة والأجسام المعدنية تجنبا للصواعق، والبعد عن اللوحات المعدنية والأشجار تفاديًا لسقوطها.

وتوقعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، سقوط حبات برد في بعض المناطق؛ نتيجة انخفاض درجة الحرارة في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى تعرض الإسكندرية ومطروح والوجه البحري والقاهرة الكبرى خاصة القاهرة الجديدة لسقوط حبات برد مصحوبة بالبرق والرعد، خاصة يوم الجمعة المقبل.