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وزير الدفاع البريطاني يرفض أن تكون بلاده رهينة للاضرابات العمالية

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:50 م

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الوزراء لن يكونوا رهينة لدفع فدية، للعمال المضربين الذين يطالبون بزيادة الأجور، حيث تكافح الحكومة موجة من الإضرابات في المستشفيات والسكك الحديدية والمطارات.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال والاس للقنوات التليفزيونية في مطار مانشستر اليوم الخميس إن عملية للجيش لمواجهة إضراب موظفي قوة الحدود بالمطارات البريطانية كانت "فعالة للغاية.. وبشكل عام لن نشهد أي اضطراب هنا في سفر الأفراد".

وخلال زيارة إلى مطار مانشستر أثناء إضرابات قوة الحدود، قال بن والاس إن الحكومة لن "تكون رهينة لدفع فدية" لعمال القطاع العام المضربين.

وتكافح حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أجل احتواء اضطرابات العمال بشأن اتفاقات الأجور التي عجزت عن مجاراة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.

وأدى ذلك إلى إضرابات على نطاق واسع في العديد من الصناعات مع توقع أن يشهد شهر ديسمبر أكبر خسارة لأيام العمل منذ أن تولت مارجريت تاتشر رئاسة الوزراء في عام 1989.

وقال والاس: "لن نعود إلى السبعينيات حيث كان بارونات النقابات العمالية يعتقدون أنهم يديرون الحكومة".

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