 شرطة النقل والمواصلات تضبط 3 هاربين من أحكام 67 سنة حبس - بوابة الشروق
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شرطة النقل والمواصلات تضبط 3 هاربين من أحكام 67 سنة حبس

مصطفى عطية:
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:51 م

ألقت شرطة النقل والمواصلات، القبض على 3 هاربين من أحكام بإجمالي أحكام 67 سنة حبس.

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

أسفرت الجهود عن ضبط شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية- والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 40 قضية بإجمالى حبس 30 سنة و5 أشهر.

كما تم ضبط شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية- والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات بإجمالى حبس 15 سنة.

بالإضافة إلى ضبط شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط - المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 28 قضية بإجمالى حبس أكثر من 22 سنة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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