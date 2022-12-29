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بات طبيعيا لدى إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، أن يحقق في كل مباراة مجموعة من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفين مساء الأربعاء وقاد فريقه للفوز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في البريميرليج.

أبرز أرقام هالاند ضد ليدز..

** سجل إيرلينج هالاند 25 هدفا في 20 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا. هذا هو أسرع لاعب يصل إلى 25 هدفًا تحت قيادة جوارديولا مع الأندية.

** شارك هالاند بشكل مباشر في 100 هدف في 81 مباراة عبر الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني (82 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة).

** أصبح إيرلينج هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وذلك في 14 مباراة، متفوقا على كيفين فيليبس الذي سجل نفس العدد من الأهداف في 21 مباراة.