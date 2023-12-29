مقتل سيدة طعنا بسكين على يد زوجها بسبب الخلافات الزوجية بالدقهلية

قتلت سيدة بمحافظة الدقهلية، طعنا بسكين على يد زوجها، بسبب الخلافات الزوجية بينهما بقرية بانوب مركز نبروة.

كان تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروة بوقوع حادث قتل زوجة على يد زوجها بقرية بانوب دائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة (ندي.ش.ع - 30 عاما)، ربة منزل ومقيمة بقرية بانوب، كما دلت التحريات المبدئية بحدوث مشادة بين المجني عليها وزوجها تطورت إلى مشاجرة، حيث استل الزوج سكين وطعن زوجته وتركها جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة تحت تصرفات النيابة العامة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوج ويدعى (أحمد.ال - 40 عاما)، ومقيم بذات القرية واعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.