جوتيريش يحذر من انفجار الوضع إقليميا مع تصاعد القتال في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء امتداد الصراع المتصاعد في غزة، والذي يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها".

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، حذر جوتيريش من استمرار خطر حدوث "حريق إقليمي أوسع نطاقا كلما طال أمد الصراع في غزة، نظرا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة"، وفق مركز أنباء الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام إن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة أمر مقلق للغاية"، فيما أشار أيضا إلى التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق والذي يهدد بتصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان.

كما أعرب عن قلقه حول الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وكذلك هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة.

وحث جوتيريش "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة"، وناشد جميع أعضاء المجتمع الدولي "بذل كل ما في وسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع التصعيد الإقليمي".

وكرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.