 رئيس الوزراء الباكستاني: الحكومة تمنع الاحتفالات بالعام الجديد تضامنا مع الفلسطينيين المضطهدين - بوابة الشروق
الجمعة 29 ديسمبر 2023 6:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الباكستاني: الحكومة تمنع الاحتفالات بالعام الجديد تضامنا مع الفلسطينيين المضطهدين

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 6:12 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 6:12 م

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الباكستانى أنوار الحق كاكر، إنه في ضوء الوضع المروع في فلسطين، فإن حكومة باكستان حظرت بشكل تام جميع أشكال الفعليات المتعلقة باحتفالات العام الجديد للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية اليوم الجمعة نقلا عن تغريدة لكاكر.

وذكرت الوكالة أن كاكر حث أيضا في التغريدة التي نشرها أمس الخميس، الرأي العام على إظهار التضامن مع أهل غزة المضطهدين، ومراعاة عدم المبالغة والبساطة في استقبال بداية العام الجديد.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، أعلنت أن باكستان تشعر بخيبة أمل بالغة، لأن مجلس الأمن الدولي فشل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط مأساة إنسانية تحدث هناك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك