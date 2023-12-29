مصرع طبيبة وطفلها أسفل سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق في الغربية

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لقيت طبيبة وطفلها مصرعهما أسفل عجلات سيارة نقل سيارة نقل "تريلا"، في منطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي، تحت إشراف النيابة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا باستقبال مستشفى المنشاوي العام سيدة تدعى "هدى محمد إسماعيل رخا" طبيبة بشرية وطفلها "معاذ عمرو السيد النفياوي"، مصابين بإصابات بالغة وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، ولفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما بعد وصولهما إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين مصرع طبيبة بشرية وابنها إثر اصطدام سيارة نقل تريلا بهما أثناء عبورهما الطريق بمنطقة المعرض بمدينة طنطا.

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة، وتم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثث إلى ذويهم.