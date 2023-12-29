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محرز يقود قائمة الجزائر المشاركة في أمم إفريقيا 2023

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:55 م

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة اللاعبين التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار بشهر يناير القادم.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا 2023، إلى جانب منتخبات موريتانيا و أنجولا و بوركينا فاسو.

ويقود رياض محرز لاعب الأهلي السعودي قائمة منتخب الجزائر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كما يلي:

حراسة المرمى: ماندريا، مبولحي، بن بوط

الدفاع: عطال، قيطون، آيت نوري، لعروسي، ماندي، توقاي، بن سبعيني، توبة، بلعيد

خط الوسط: بن طالب، فيغولي، عوار، شايبي، زروقي، بوداوي، بن ناصر

الهجوم: محرز، وناس، عمورة، غويري، بلايلي، بونجاح وسليماني.


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