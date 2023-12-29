السجن 9 سنوات بحق مؤيدة للمعارض الروسي البارز نافالني

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أصدرت محكمة في مدينة تومسك بسيبيريا، اليوم الجمعة، حكما بالسجن تسع سنوات بحق كسينيا فاديفا، وهي أحد أعضاء الفريق الذي يقوده المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وخلصت المحكمة إلى فاديفا مذنبة بإقامة رابطة متطرفة في المدينة حيث كانت تشغل منصبا بالمجلس المحلي.

ووصف فريق نافالني الحكم بأنه حالة ظلم جديدة من جانب النظام القضائي التعسفي في روسيا.

ووصفت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، فاديفا بأنها شجاعة، ونزيهة.

وغادر معظم أعضاء فريق نافالني روسيا.

ونُقل نافالني مؤخرا إلى مجمع سجون في الدائرة القطبية التي تبعد نحو ألفي كيلومتر عن موسكو.

وجرى انتخاب فاديفا لمنصب في مجلس بلدية تموسك في 2020، وهو نفس العام الذي تسمم فيه نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك بينما كان يزور المدينة.

وألقت السلطات الروسية القبض على فاديفا في 2021 قبل أن توضع قيد الإقامة الجبرية، ثم جرى احتجازها في وقت لاحق.

ووصف أنصار نافالني المحاكمة بأنها صورية، وتهدف إلى إسكات سياسيي المعارضة. وأضافوا أن فاديفا شهدت محاكمة سرية، سريعة.

وقال أنصار فاديفا إنه تم استدعاء سيارة إسعاف أمس الأول الأربعاء، بعدما شعرت هي ومحاميها بالإعياء نظرا لعدم تناول طعام خلال جلسة استماع استمرت 12 ساعة.

وسوف يستأنف دفاع فاديفا الحكم.