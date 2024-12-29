أيمن أشرف يكشف سبب خلافه مع كولر

كشف أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي سبب خلافه مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يكن له كل الاحترام والتقدير.

قال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "لا أعلم سبب استبعاد كولر لي، وجلست معه كثيرا، وتحدثت معه، ولكني لا أعرف سبب استبعادي".

أضاف: "كنت راجع من المنتخب ولكني لم أشارك، وقال لي أنه سيلعب باللاعبين الذي شاهدهم في المران، وأخبرني أن دوري قادم، ولكن مع الوقت لم يجعلني أشارك وحدثت أزمة، لأنني كنت "متضايق" بسبب عدم المشاركة، وكنت أتحدث معه بكل احترام".

تابع: "كنت أقول له ماذا ينقصني لكي أشارك؟، وكان يرد قائلا: "أنت كويس وماشي كويس، وفي مرة قال لي "أنت مش بتعرف تطلع بالكورة من تحت"، استغربت كثيرا لأن هذا ما يميزني بأراء كل المدربين الذي تعاملت معهم، فتعجبت كثيرا منه".

أشار: "أنا كنت من أتحدث معه دائما وليس هو، وإذا قابلته سيكون له مني كل الاحترام والتقدير، في مباراة الموسم الحالي لم أقابله لأنني كنت مصابا، وفي الموسم الماضي صافحت الجهاز الفني بالكامل في الممر ولكنه لم يكن متواجدا".