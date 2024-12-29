تعطيل الدراسة في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية غدا

أعلن أحمد خالد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الاثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية، تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدا الاثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.