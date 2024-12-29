وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره الإيراني ويبحث معه الأوضاع في المنطقة

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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث الوزيران مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي الأول من ديسمبر الجاري، ناقش عراقجي، ومساعد رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي التطورات في المنطقة، مع التركيز على سوريا.

وأشار الوزيران في الاتصال الهاتفي إلى الوضع الجديد في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.

كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية للاحتلال الإسرائيلي على سوريا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أهمية دعم السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب الإجراءات الاستفزازية لإرباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة، في ظل الظروف الحساسة الحالية.