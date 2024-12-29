العثور على 11 مقبرة سرية تضم 15 جثة وسط صراع عصابات المخدرات في جنوب المكسيك

عثرت السلطات المكسيكية اليوم الأحد على 11 مقبرة سرية تضم جثث 15 رجلا في ولاية تشياباس الواقعة جنوبي البلاد، حيث تدور مواجهة بين عصابة سينالوا وعصابة خاليسكو نويفا خينيراثيون لتجارة المخدرات.

وقال إدواردو راميريز أجيلار، حاكم ولاية تشياباس، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاكتشاف جاء نتيجة مداهمة في مدينة لا كونكورديا، بالقرب من الحدود المكسيكية مع جواتيمالا. وأضاف أن أربعة أشخاص مرتبطين بالقضية تم اعتقالهم وبحوزتهم أسلحة ومخدرات.

وأوضح مكتب الادعاء العام في الولاية في بيان لها أن المداهمة نُفذت في موقعين مختلفين، حيث تم العثور في الموقع الأول على ثلاث جثث في ثلاث مقابر، بينما في الموقع الثاني تم اكتشاف ثماني مقابر تضم 12 جثة.

وأشار خورخي لويس يافين أباركا، المدعي العام في ولاية تشياباس، الأسبوع الماضي إلى أنه تم العثور على مقبرة سرية أخرى تحتوي على جثث متفحمة في إميليانو زاباتا المجاورة لمدينة لا كونكورديا، لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل نظرا للحالة السيئة للجثث التي تجعل من الصعب التعرف عليها.

وأدى الصراع على طرق تهريب المخدرات والمهاجرين والأسلحة إلى نزوح أكثر من 10 آلاف شخص في السنوات الأخيرة، من بينهم مكسيكيون فروا إلى جواتيمالا، وفقا لتقارير من المنظمات الإنسانية.