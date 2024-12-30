سلوفاكيا تحث الاتحاد الأوروبي على التحرك لتجنب وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

حث رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، المفوضية الأوروبية، على معالجة التوقف الوشيك لعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مشيرا إلى أن التأثير الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي سيتجاوز بكثير تأثيره على روسيا.

وتعد رسالة فيكو إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى هذا الشأن أول محاولة منه لكسب تدخلها الشخصي في هذا النزاع. وتضمنت الرسالة انتقادا حادا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب تعهده بوقف تدفقات الغاز الروسي لمنع دعم الحرب الروسية ضد بلاده، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وتجنبت فون دير لاين الانخراط المباشر في هذا النزاع، مؤكدة على التزام الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري القادم من روسيا. وينتهي اتفاق عبور الغاز في 31 ديسمبر.

وأشار فيكو، الذي تعتمد بلاده بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، إلى أن الأسر والشركات الأوروبية قد تواجه زيادة إضافية في تكاليف الغاز تتراوح بين 40 و50 مليار يورو (42 و52 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى 60 إلى 70 مليار يورو سنويا من تكاليف إضافية للكهرباء.