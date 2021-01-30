 ماكرون يجدد موقف بلاده في مساندة ودعم لبنان - بوابة الشروق
السبت 30 يناير 2021 7:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

ماكرون يجدد موقف بلاده في مساندة ودعم لبنان

هديل هلال
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 6:34 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 6:34 م

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء السبت، جدد الرئيس الفرنسي التأكيد على «وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالملف الحكومي».

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان، وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجددا الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون لبنان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة، مشيرًا إلى اعتزامه القيام بزيارة ثالثة للبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك