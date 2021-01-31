محافظ مطروح يجري جولة تفقدية بمنطقتي الطبية والسلام

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية؛ لتفقد منطقتي السلام والطبية بمدينة مرسى مطروح؛ للوقوف على الاحتياجات والمطالب الأساسية للأهالي، يرافقه نواب رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتفقد شعيب أعمال أنارة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بعزبة السلام، موجهًا المهندس كامل رزق مدير الإنارة بالمدينة، بمراجعة إنارة جميع الأعمدة والانتهاء التام من توفير الإنارة بجميع الأعمدة في الشوارع.

وقال إن المنطقة مدرجة قريباً ضمن تطوير عدد من المناطق بالمدينة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لكن سيتم العمل على الإسراع في توفير الاحتياجات الأساسية كالإنارة، موجهاً بعرض مقايسة تحويل الأعمدة والكابلات من هوائية إلى أرضية، ومدى إمكانية الإسراع بها حالياً، كذلك عمل شنايش صرف المطر بالشوارع المنخفضة لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة مع تسوية منطقة تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة، مع سرعة استكمال منطقة تليفونات مطروح لأعمالها وسرعة ردم حفر الأعمال الجارية.

وزار منطقة الطبية، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة مع تسوية موقع تجميع القمامة، ووضع صناديق كبيرة، والتشديد على منع أصحاب الترويسكلات من إلقاء القمامة بالشارع، وضبط أي سائق تروسيكل يلقى المخلفات بالشارع.

وتابع محافظ مطروح، يرافقه المهندس محمد الباهي الأمين وكيل وزارة الإسكان، الموقع المقترح لإقامة مبنى تجاري وسكني، بالإضافة إلى مستشفى لخدمة أهالي منطقة الطبية، على مساحة نحو 600 م2 وسط منطقة الطبية، وعُرضت الرسومات المقترحة.