سلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء على الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني أمام أسود الأطلسي مساء الأحد، في الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشادت الصحف المغربية بخبرات لاعبي منتخب مصر التي منحتهم العبور لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لمواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة، في الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

فتحت عنوان «واقعية كيروش هزمت خليلودزيتش والمغرب يلدغ من جحر الفراعنة»، كشفت صحيفة المنتخب أن منتخب مصر نجح في قلب الطاولة على نظيره المغربي، بعدما تفوق عليه بهدفين لهدف، في ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، في إطار ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ليعبر الفراعنة لنصف نهائي "الكان" لملاقاة الكاميرون.

وأضافت الصحيفة أن منتخب المغرب سجل هدفا مبكرا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والتي سجلها سفيان بوفال، موضحة أن المنتخب المصري كانت له الرغبة في تعديل كفة النتيجة لكن المغاربة، ظلوا مستميتين في الوسط.

وأكملت الصحيفة أن الشوط الثاني لم يكتف الفراعنة عن الضغط بحضور جيد لصلاح وتريزيجيه، في المقابل دخل منتخب المغرب معتمدا على الكرات الطويلة، التي لم تربك كثيرا كتيبة كيروش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفراعنة تلاعبوا بمنتخب المغرب في الشوط الإضافي الأول، وسجل تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 100 بعد تمريرة من صلاح.

وأتمت الصحيفة تقريرها عن المباراة وأكدت أن أسود الأطلسي ظهروا بأداء ضعيف للغاية من خلال التمريرات الخاطئة للاعبين الذين لم يجدوا الحلول الناجعة لهز الحارس البديل صبحي.

وكتبت وكالة الأنباء المغربية تقرير كامل عن المباراة تحت عنوان «رحلة المنتخب المغربي تتوقف عند دور الربع بعد انهزامه أمام منتخب مصر 1-2»، أشارت إلى أن المنتخب المغربي كان سباقا إلى التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك الفراعنة التعادل بواسطة محمد صلاح الدقيقة 53.

وأضافت الوكالة المغربية أن منتخب الفراعنة وسع الفارق بتسجيل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول 100.

وركز موقع le360، على الخبرات التي يتمتع بها منتخب مصر وذلك تحت عنوان «خبرة الفراعنة تطيح بالأسود وتنهي رحلتهم في "الكان"».

وأكد الموقع أن المنتخب المصري أوقف رحلة المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة الكاميرون، وذلك بعد التغلب عليهم في الأشواط الإضافية.

وأوضح الموقع أن تريزيجيه تمكن من إحراز هدف الفوز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

أما موقع sport7 فتحدث عن أقل مجهود الذي لعب له منتخب مصر للفوز على المغرب وذلك تحت عنوان: «مصر تنتصر على المغرب بأقل مجهود وتتأهل للمربع الذهبي».

وأضاف أن منتخب المغرب افتتح باب التهديف مبكرا عند الدقيقة السابعة من نقطة الجزاء، بينما عاد المنتخب المصري في النتيجة عند الدقيقة 53 عبر محمد صلاح، فيما سجل هدف الفوز تريزيجيه عند الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول، ليعبر المنتخب المصري لدور النصف النهائي ملاقيا البلد المنظم منتخب الكاميرون.

بدوره، ذكر موقع هسبريس أن مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم بين المنتخبين المغربي والمصري، منحت بطاقة العبور نحو نصف النهائي إلى الفراعنة.

وأوضح الموقع أن المباراة بين المغرب ومصر في ياوندي، هي الثالثة بين الطرفين، خلال نهائيات كأس إفريقيا منذ بداية الألفية الحالية؛ إذ تعادلا دون أهداف في دور المجموعات بكأس إفريقيا 2006، خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ثم تفوقت مصر بنتيجة 1-0 في كأس إفريقيا 2017 بالجابون.