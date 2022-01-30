انتحار فتاة تناولت حبة الغلال السامة في الشرقية

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، طفلة، جثة هامدة؛ إثر تناولها قرص سام من الأقراص التي تستخدم في حفظ الغلال، وذلك داخل مسكن أسرتها عزبة الحاج علي، التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة أولاد صقر.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول الطفلة هايدي شحته، 15 عامًا، مقيمة في عزبة الحاج علي، التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرص سام من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.