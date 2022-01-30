ألمانيا: آلاف يتظاهرون احتجاجا على تدابير كورونا في نورنبرج وميونخ

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مدينتي نورنبرج وميونخ بولاية بافاريا الألمانية اليوم الأحد احتجاجا على قيود كورونا ولاسيما احتمال تطبيق التطعيم الإجباري العام.



غير أن عدد المتظاهرين جاء أقل من المتوقع بصورة ملحوظة. ولم تعلن الشرطة البافارية عن وقوع حوادث.



وتعرضت المظاهرة في نورنبرج لانتقادات حادة من الكثير من الأشخاص لأنها أُقِيْمَتْ في ساحة فولكس فست على مقربة مباشرة من الساحة التي كانت تقام فيها مؤتمرات حزب العمال القومي الاشتراكي (النازي) في الفترة بين عامي 1933 و1938.



وتحل اليوم الذكرى السنوية التاسعة والثمانين لتولي الزعيم النازي أدولف هتلر الحكم في ألمانيا.



ودون العديد من المستخدمين تغريدات على تويتر انتقدوا فيها اختيار مكان وزمان المظاهرة، ومن ذلك ما كتبه الممثل ماركوس ميترماير:" وصلت حركة التفكير الجانبي إلى حيث كانت تريد: اليوم مظاهرة في ساحة مؤتمرات الحزب النازي في الذكرى السنوية لتولي هتلر الحكم" حيث كان رئيس الرايخ باول فون هيندنبورج أعلن في الثلاثين من يناير 1933 تعيين هتلر مستشارا للرايخ.



وكانت الشرطة في نورنبرج تتوقع أن يصل عدد المتظاهرين إلى مئات الآلاف، غير أن متحدثا باسم الشرطة قدر عدد المتظاهرين بما يتراوح بين 3500 و4000 شخص.



وكان قد تم الإعلان عن مشاركة 10000 شخص في ساحة تيريزنفيزه في ميونخ في المظاهرة المناوئة لقيود كورونا لكن الشرطة عادت وقدرت عدد المتظاهرين بنحو 1000 شخص فقط.