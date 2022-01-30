 اليونان تسجل 19 ألفا و584 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة - بوابة الشروق
الأحد 30 يناير 2022 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

اليونان تسجل 19 ألفا و584 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 9:58 ص

سجلت اليونان 19 ألفا و584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 80 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و909 آلاف و880 إصابة، والوفيات إلى 23 ألفا و275 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 19 مليونا و91 ألفا و203 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك