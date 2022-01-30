دافع الإعلامي عمرو أديب، عن الإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد الهجوم عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز Joy Awardsبالسعودية، ودعوتها للنجم العالمي جون ترافولتا لزيارة مصر.

واستنكر، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، الجوم عليها قائلًا: «الست قامت بدور وطني كبير أنا كان نفسي أقوم به، وهو دعوة فنان عالمي بحجم جون ترافولتا لزيارة مصر».

واستكمل، أن البعض اتخذ حفل جوائز Joy Awards بالسعودية كمنصة للهجوم على الفنانين، متابعًا: «بوسي شلبي قالت لترافولتا مبتفكرش تروح مصر لما لا تأتي لزيارة مصر، ده موقف يستحق هذا الكم من التنمر، بوسي لم تخطيء في شيء بالعكس كانت في قمة الوطنية فيه ناس واخدة الحفلة دي كمنصة للرماية ومش هيقدروا ينجحوا في ده».

كانت أقيمت حفلة توزيع جوائز Joy Awards بنستخها الثانية، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل تواجدًا كبيرًا من جميع الفنانين حول العالم.