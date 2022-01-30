عقدت لجنة القيم بمجلس الشيوخ، اجتماعا لأعضائها برئاسة النائب عبدالله أمين عصر، وذلك لانتخاب هيئة مكتب اللجنة، والمكونة من وكيلين وأمينا للسر.

وأسفرت النتائج عن انتخاب النائب محمد عزمي وكيلا للجنة القيم بالشيوخ، والنائب محمد عريبي وكيل ثاني، والنائب خالد أبو الوفا أمينا للسر.

وفي السياق ذاته، اتخذت لجنة القيم بمجلس الشيوخ قرارا اليوم، بعقد اجتماع لاحق لسماع أقوال النائب مصطفى سالمان فيما هو منسوب إليه بعد فصله من حزب مستقبل وطن على خلفيه ارتكابه واقعة تمثل خروج عن المألوف بأوساط المجتمع.

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، نهائيا من عضوية الحزب.

وقال حزب مستقبل وطن، في بيان له، إن القرار جاء في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وأكد الحزب اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلـة تجاه النائب المذكور في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع المصري، وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وهي تعديه بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها، ما يعد خروجاً عن السلوك الإنساني القويم، والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.