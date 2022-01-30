رئيس إسرائيل يغادر في زيارة للإمارات

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غادر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج صباح اليوم الأحد متوجها إلى دولة الإمارات، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي للبلاد.

وكتب هرتسوج على موقع تويتر :"نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. وأتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد (في أبوظبي) سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي".

وخلال الزيارة التي تستمر يومين، سيلتقي هرتسوج بالشيخ محمد بن زايد، وبحاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإمارات.

ووقع البلدان اتفاقا بوساطة أمريكية لإقامة علاقات رسمية في أيلول/سبتمبر من عام 2020 .