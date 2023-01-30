رئيس وزراء باكستان: مرتكبو تفجير مسجد بيشاور ليس لهم علاقة بالإسلام

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التفجير الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور، مضيفا أن تنفيذ تفجير داخل المسجد يثبت أن المتورطين في الهجوم ليس لهم علاقة بالإسلام.

وقال: "هؤلاء الإرهابيون يحاولون بث الخوف من خلال استهداف من يقومون بتأدية واجبهم بالدفاع عن باكستان"، مؤكد أن الحكومة الائتلافية سوف تتخذ إجراء صارما ضد المتورطين.

وتابع وزير الدفاع خواجه محمد آصف لقناة جيو الباكستانية، أن سقف المسجد سقط بسبب شدة الانفجار، مضيفا أن المستشفات مكتظة بالمصابين.

وأكد آصف، أنه سوف يتم استعادة القانون والنظام في إقليم خيبر بختونخوا بمجرد اتخاذ إجراءات.

وأضاف أنه على الرغم من تلقيهم تهديدات، فإنه لا يمكن منع المواطنين من دخول المسجد.

وكشف عن أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

وقال رئيس شرطة المدينة محمد إعجاز، إنه يعتقد أن عددا كبيرا من مسؤولي الشرطة كانوا ضمن الضحايا، ولكن لم يعرف العدد بالتحديد.

وأدان وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري الهجوم.

وأكد إنه يجب اتخاذ إجراء صارم ضد الإرهابيين ومؤيديهم ومن يقدمون لهم المساعدة.